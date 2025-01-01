शिविरों में योजनाओं का लाभ लेने पहुंचे : अमित
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:24 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:24 AM IST
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कनीना। हरियाणा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए रविवार को कनीना नगरपालिका कार्यालय व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धनौंदा में सेवा संकल्प सेतु शिविर लगाए गए। इनमें विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लोगों के आवेदन स्वीकार किए। लाडो लक्ष्मी व मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना को लेकर विशेष उत्साह रहा। जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा ने नागरिकों से शिविरों में पहुंचकर योजनाओं की जानकारी लेने और पात्रतानुसार लाभ उठाने की अपील की। संवाद
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