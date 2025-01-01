फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   People arrived at the camps to avail the benefits of the schemes: Amit

शिविरों में योजनाओं का लाभ लेने पहुंचे : अमित

Mon, 12 Oct 2026 12:24 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:24 AM IST
विज्ञापन
People arrived at the camps to avail the benefits of the schemes: Amit
फोटो संख्या:67- गांव धनौंदा में ​शिविर में जनकल्याणकारी योजना का लाभ उठाते ग्रामीण--स्रोत- विभा
कनीना। हरियाणा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए रविवार को कनीना नगरपालिका कार्यालय व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धनौंदा में सेवा संकल्प सेतु शिविर लगाए गए। इनमें विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लोगों के आवेदन स्वीकार किए। लाडो लक्ष्मी व मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना को लेकर विशेष उत्साह रहा। जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा ने नागरिकों से शिविरों में पहुंचकर योजनाओं की जानकारी लेने और पात्रतानुसार लाभ उठाने की अपील की। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed