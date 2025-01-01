Mahendragarh-Narnaul News: रामपुरा की चौपाल में झुका बिजली का पोल, ग्रामीणों को हादसे का डर

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ग्रामीण राजकुमार, किशनलाल, प्रेम कुमार और राजेश ने बताया कि पोल चौपाल के बीचों-बीच लगा है, जहां दिनभर छोटे बच्चे खेलते रहते हैं। पास से गांव का मुख्य रास्ता भी गुजरता है। ऐसे में पोल गिरने या करंट लगने से बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि वे कई बार अधिकारियों को शिकायत दे चुके हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। विज्ञापन

बिजली निगम मंडी अटेली के जेई भगवान सिंह ने बताया कि पोल क्षतिग्रस्त होने की शिकायत मिली है। इसका एस्टीमेट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। बजट स्वीकृत होते ही पोल बदल दिया जाएगा। ग्रामीण राजकुमार, किशनलाल, प्रेम कुमार और राजेश ने बताया कि पोल चौपाल के बीचों-बीच लगा है, जहां दिनभर छोटे बच्चे खेलते रहते हैं। पास से गांव का मुख्य रास्ता भी गुजरता है। ऐसे में पोल गिरने या करंट लगने से बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि वे कई बार अधिकारियों को शिकायत दे चुके हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।बिजली निगम मंडी अटेली के जेई भगवान सिंह ने बताया कि पोल क्षतिग्रस्त होने की शिकायत मिली है। इसका एस्टीमेट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। बजट स्वीकृत होते ही पोल बदल दिया जाएगा।

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मंडी अटेली। गांव रामपुरा की मुख्य चौपाल में लगा बिजली का जर्जर पोल हादसों को न्योता दे रहा है। ग्रामीणों के अनुसार पेयजल बोरवेल चलाने के लिए चौपाल में ट्रांसफार्मर लगाया गया था। इसे सहारा देने वाला पोल नीचे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर झुक गया है। इसके बावजूद अभी तक इसे बदला नहीं गया है।