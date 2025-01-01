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Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Electricity pole leans at Rampura's village square; villagers fear an accident.

Mahendragarh-Narnaul News: रामपुरा की चौपाल में झुका बिजली का पोल, ग्रामीणों को हादसे का डर

Mon, 12 Oct 2026 12:23 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:23 AM IST
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Electricity pole leans at Rampura's village square; villagers fear an accident.
फोटो नंबर- 11गांव रामपुरा ​में जर्जर पोल पर लगा ट्रांसफार्मर। संवाद
मंडी अटेली। गांव रामपुरा की मुख्य चौपाल में लगा बिजली का जर्जर पोल हादसों को न्योता दे रहा है। ग्रामीणों के अनुसार पेयजल बोरवेल चलाने के लिए चौपाल में ट्रांसफार्मर लगाया गया था। इसे सहारा देने वाला पोल नीचे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर झुक गया है। इसके बावजूद अभी तक इसे बदला नहीं गया है।
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ग्रामीण राजकुमार, किशनलाल, प्रेम कुमार और राजेश ने बताया कि पोल चौपाल के बीचों-बीच लगा है, जहां दिनभर छोटे बच्चे खेलते रहते हैं। पास से गांव का मुख्य रास्ता भी गुजरता है। ऐसे में पोल गिरने या करंट लगने से बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि वे कई बार अधिकारियों को शिकायत दे चुके हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।
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बिजली निगम मंडी अटेली के जेई भगवान सिंह ने बताया कि पोल क्षतिग्रस्त होने की शिकायत मिली है। इसका एस्टीमेट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। बजट स्वीकृत होते ही पोल बदल दिया जाएगा।
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