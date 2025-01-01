Mahendragarh-Narnaul News: संदीप ने मैराथन रेस वॉक में जीता सोना

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जाट रेजिमेंट में सूबेदार संदीप कुमार ने इस प्रतियोगिता में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया। मध्य प्रदेश के विश्वेंद्र सिंह ने 3 घंटे 21 मिनट 11 सेकंड का समय लेकर रजत पदक जीता। वहीं, एसएससीबी के रेशम मिधुन ने 3 घंटे 22 मिनट 46 सेकंड में रेस पूरी कर कांस्य पदक अपने नाम किया।पंजाब के राजनप्रीत सिंह 3 घंटे 24 मिनट 50 सेकंड के साथ चौथे और उत्तराखंड के संदीप सिंह 3 घंटे 27 मिनट 37 सेकंड के साथ पांचवें स्थान पर रहे। हरियाणा के खजान सिंह ने 3 घंटे 34 मिनट 5 सेकंड का समय लेकर सातवां स्थान हासिल किया।इस स्पर्धा में चर्चित रेस वॉकर राम बाबू सहित पांच खिलाड़ी रेस पूरी नहीं कर सके। राम बाबू फिनिश लाइन से करीब पांच किलोमीटर पहले हट गए।खेल प्रेरक एवं अधिवक्ता राजनारायण पंघाल ने संदीप को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सेना की जिम्मेदारियों के साथ खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करना संदीप की मेहनत, अनुशासन और समर्पण को दर्शाता है। उनकी इस उपलब्धि से महेंद्रगढ़ और हरियाणा का नाम रोशन हुआ है।