Mahendragarh-Narnaul News: आज फरीदाबाद में निकाय मंत्री के आवास का घेराव करेंगे सफाई व दमकल कर्मचारी

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सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर में जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। बुधवार को कर्मचारियों ने नगर पालिका कार्यालय में प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेशों की प्रतियां जलाकर विरोध जताया और नारेबाजी की।दमकल विभाग के प्रधान रामसिंह ने बताया कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। कई बार राज्य कमेटी के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया गया लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। उन्होंने बताया कि मंगलवार को सरकार की ओर से दमकल कर्मचारियों को सस्पेंड करने, प्रधानों को हटाने और अन्य कर्मचारियों को तीन सितंबर तक ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश जारी किए गए हैं।सफाई कर्मचारी प्रधान पूर्ण कुमार और दमकल कर्मचारी प्रदीप ने बताया कि कर्मचारी 13 मई के समझौता पत्र को जारी करवाने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। सरकार ने 17 मांगों पर सहमति जताई थी। इनमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ठेका प्रथा खत्म करना, अग्निशमन विभाग के शहीद रणबीर व भवी चंद के आश्रितों को पक्की नौकरी और 50-50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता सहित अन्य मांगें शामिल थीं।