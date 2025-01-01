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Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Residents of the Housing Board Colony formed a unity forum.

Mahendragarh-Narnaul News: हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लोगों ने बनाया एकता मंच

Mon, 05 Oct 2026 01:00 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 01:00 AM IST
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Residents of the Housing Board Colony formed a unity forum.
फोटो 21 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मौजूद एकता मंच के सदस्य।स्रोत:कॉलोनीवासी
नारनौल। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी नसीबपुर के निवासियों ने कॉलोनी की सामूहिक समस्याओं के समाधान के लिए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी एकता मंच का गठन किया है। मंच को पूरी तरह गैर राजनीतिक रखा गया है। इसमें किसी को प्रधान नहीं बनाया गया, बल्कि सभी सदस्य मिलकर इसका संचालन करेंगे।
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मंच के सूत्रधार गिरीश खेड़ा, अनुपम गौड़ और नारायण दत्त शर्मा ने बताया कि कॉलोनीवासियों को जोड़ने के लिए हर रविवार शाम अलग-अलग स्थानों पर कीर्तन सभा आयोजित की जाएगी। उमा शर्मा, सावित्री देवी, इंदु गौड़ और ज्योति सैनी ने बताया कि धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों से आपसी भाईचारा मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा।
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डॉ. सुरेंद्र कुमार, डॉ. राजेंद्र कुमार, बीरेंद्र सिंह, रोहतास गोयल, श्रीराम दहिया और लाजपत ने बताया कि बिजली, पानी, सड़क सहित अन्य समस्याओं पर हर सप्ताह चर्चा होगी। इसके बाद सभी निवासी मिलकर प्रशासन के सामने समस्याएं रखेंगे।
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मंच के गठन में गोमती, संगीता शर्मा, शोभा, सुनीता यादव, सुनीता चौधरी, पार्वती, ममता, तारा, सुनीता देवी गुप्ता, ध्रुव और मनोज डहेनवाल सहित अन्य लोगों का सहयोग रहा।
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