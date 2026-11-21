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गांव कोरियावास निवासी मनीष विदेश में पढ़ाई करने के बाद हाल ही में गांव लौटा था। उसकी शादी गुरुग्राम के फरुखनगर में हुई थी। शनिवार सुबह वह अपनी दुल्हन नताशा और परिवार के सदस्यों के साथ महिंद्रा एसयूवी में सवार होकर गांव लौट रहा था। कार में मनीष के बहनोई प्रवीण, बहन मनीषा, भतीजा विशु (15) और भांजा राम (6) भी सवार थे।जैसे ही कार अटेली-कनीना रोड पर स्थित पुल पर पहुंची तो चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा। कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर उसे पार करते हुए पुल से नीचे जा गिरी। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को कार से बाहर निकालने में मदद की। इसके बाद सभी को अस्पताल पहुंचाया गया।शादी के बाद कार में सवार लोग रेवाड़ी से नारनौल की तरफ आ रहे थे। कार का संतुलन किन कारणों से बिगड़ा, इसकी जांच की जा रही है। घायलों के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।-सज्जन सिंह, थाना प्रभारी, अटेली