मांगों के समाधान के लिए देशभर में होगा आंदोलन : धर्मपाल
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:38 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:38 AM IST
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नारनौल। रिटायर्ड कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव धर्मपाल शर्मा ने बताया कि हैदराबाद में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पेंशनरों ने मांगों को लेकर संघर्ष का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार समस्याओं का समाधान करने के बजाय नई परेशानियां खड़ी कर रही है। उन्होंने बताया कि आंदोलन के पहले चरण में 29 सितंबर सुबह 10 बजे से 30 सितंबर सुबह 10 बजे तक सभी जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे का पड़ाव किया जाएगा। इसके बाद 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली महारैली में देशभर से हजारों पेंशनर शामिल होंगे। संवाद
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