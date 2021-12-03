विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गेस्ट टीचर शैलेंद्र ने बताया कि शिक्षक 23 जून से कुरुक्षेत्र में धरना दे रहे हैं। उनकी मुख्य मांग नियमितीकरण की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में बनाई गई तीन साल की पॉलिसी की सभी शर्तें वे पूरी करते हैं।इसी पॉलिसी के तहत कॉलेज कैडर के गेस्ट फैकल्टी टीचर्स और अन्य विभागों के कर्मचारियों को नियमित किया जा चुका है लेकिन स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचर्स की मांग पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जारी स्पीकिंग ऑर्डर भी उनके पक्ष में नहीं हैं। लंबे समय से संघर्ष करने के बावजूद उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। शिक्षकों ने विधायक से विशेष सत्र में यह मुद्दा उठाकर सरकार तक उनकी बात पहुंचाने की मांग की।विधायक कंवर सिंह यादव ने कहा कि गेस्ट टीचर्स के नियमितीकरण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मुलाकात की जाएगी। इस दौरान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करवाने की मांग भी उठाई जाएगी। शिक्षकों का कहना है कि न्यायालयों से उन्हें राहत मिली है, लेकिन आदेशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है।विधायक ने कहा कि वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले भी गेस्ट टीचर्स को सरकार बनने पर नियमित करने का भरोसा दिया गया था। अब प्रदेश में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने के बाद इस मामले को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के सामने रखा जाएगा। वहीं, शिक्षकों ने बताया कि कुरुक्षेत्र में उनका धरना लगातार जारी रहेगा। मांगों के समर्थन में 29 नवंबर को रैली भी आयोजित की जाएगी।