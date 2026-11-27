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अतरलाल ने अगिहार, गुढ़ा, पाथेड़ा, भोजावास, सुंदरह, झिंगावन और खैराना गांवों में आयोजित सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बाजरा बेच चुके किसानों को अब तक भावांतर की राशि नहीं मिली है। इससे किसानों में नाराजगी है।उन्होंने कहा कि किसानों को खाद, बीज, कृषि उपकरण और सर्दी की जरूरतों के लिए पैसों की आवश्यकता है, लेकिन भुगतान में देरी से उन्हें आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं।उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण कई किसान बाजरा बेचने से वंचित रह गए। खरीद का शेड्यूल घोषित होने के बावजूद 10 नवंबर को अचानक खरीद बंद कर दी गई। उन्होंने इसे किसानों के साथ अन्याय बताते हुए लंबित भुगतान जारी करने और खरीद से वंचित किसानों की समस्या का समाधान करने की मांग की।इस अवसर पर भाग सिंह चेयरमैन, शेर सिंह यादव, राकेश यादव, दान सिंह प्रजापत, कैलाश सेठ, सुरेंद्र महलावत, प्रकाश और पवन सहित अनेक लोग मौजूद रहे।