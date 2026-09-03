Mahendragarh-Narnaul News: प्रश्नोत्तरी में राजकीय महाविद्यालय प्रथम
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:55 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:55 PM IST
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नारनौल। राजकीय महिला महाविद्यालय और राजकीय महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में एचआईवी-एड्स जागरूकता प्रशिक्षण आयोजित किया गया। परिणाम: भाषण प्रतियोगिता में राजकीय महाविद्यालय प्रथम रहा। प्रश्नोत्तरी में राजकीय महाविद्यालय प्रथम, सतनाली द्वितीय और नांगल चौधरी तृतीय रहे। पोस्टर मेकिंग में राजकीय महिला महाविद्यालय प्रथम, राजकीय महाविद्यालय द्वितीय और अटेली तृतीय रहा। जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी डॉ. अमित चौधरी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में 10 नोडल अधिकारियों और 55 पीयर एजुकेटर ने प्रशिक्षण लिया। रैली निकालकर जागरूकता शपथ दिलाई गई। डॉ. कृष्ण कुमार ने एचआईवी से जुड़ी भ्रांतियों और बचाव के उपाय बताए। संवाद
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