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अंधविश्वास मिटाएं, सत्यार्थ प्रकाश का करें स्वाध्याय : आचार्य

Sun, 11 Oct 2026 11:38 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:38 PM IST
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Eradicate superstition; study *Satyarth Prakash*: Acharya
फोटो संख्या:75- आर्य समाज  मंदिर में आयोजित आर्य महासम्मेलन में मुख्य वक्ता को सम्मानित करते सम
महेंद्रगढ़। आर्य समाज एवं वेद प्रचार मंडल जिला महेंद्रगढ़ के तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय आर्य महासम्मेलन का समापन वैदिक संस्कृति और राष्ट्रचेतना के संकल्प के साथ हुआ। मुख्य वक्ता आचार्य अनुज शास्त्री ने कहा कि समाज को अंधविश्वास से दूर रहकर सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय का आह्वान किया। कार्यक्रम में मास्टर जगन्नाथ आर्य, मनफूल सिंह, जुगलाल सिगड़ा और राम सिंह नंगली को आर्य गौरव सम्मान दिया गया। वैदिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की चार टीमों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान समाज के अनेक प्रतिनिधि मौजूद रहे। संवाद
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