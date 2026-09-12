Mahendragarh-Narnaul News: पीपीपी में आय सत्यापन के लिए संयुक्त समिति की मांग

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कनीना। परिवार पहचान पत्र में दर्ज आय के सत्यापन और अंत्योदय अन्न योजना से जुड़े परिवारों की सही सूची तैयार करने की मांग को लेकर कनीना खंड सरपंच एसोसिएशन ने बीडीपीओ राजेश कुमार जांघू को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एसोसिएशन के प्रधान धर्मबीर यादव कोटिया ने किया।सरपंचों ने कहा कि आय सत्यापन एक संवेदनशील कार्य है। इसलिए इसकी जांच केवल एक स्तर पर न कराकर संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की संयुक्त समिति बनाई जाए। समिति घर-घर जाकर वास्तविक स्थिति की जांच करे और निर्धारित नियमों के अनुसार पात्र परिवारों की सूची तैयार करे।उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र में दर्ज आय के आधार पर लोगों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। गलत जानकारी के कारण पात्र परिवार योजनाओं से वंचित हो सकते हैं।सरपंचों ने मांग की कि सत्यापित सूची ग्राम सभा में रखकर लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाए। प्रतिनिधिमंडल में उपप्रधान डिंपल कैमला समेत कई सरपंच मौजूद रहे।