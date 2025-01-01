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निजी बसों, कारों, ट्रैक्टर और ऑटो का हाल इससे भी बुरा है। ज्यादातर वाहनों में न फॉग लाइट है और न ही रिफ्लेक्टर टेप। कोहरे और धुंध में ऐसे वाहन दूर से दिखाई नहीं देते, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है।पिछले साल धुंध और कोहरे के दौरान 152-डी, एनएच-148 बी और एनएच-11 पर 10 से ज्यादा हादसे हुए थे। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक सख्त कदम नहीं उठाए गए। अगर समय रहते फॉग लाइट और रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगे, तो इस बार भी कोहरा सड़क पर कहर बरपा सकता है।बॉक्स:पिछले साल कोहरे के दौरान मैं ऑटो में गांव से शहर आ रहा था। उस ऑटो में फॉग लाइट नहीं थी और ट्रक सहित ज्यादातर दूसरे वाहनों में भी नहीं थी। इस कारण उस दिन ऑटो दो बार हादसे का शिकार होते-होते बचा।-रतनलाल, मोहल्ला नलापुर।बॉक्स:नेशनल हाईवे पर ट्रक और दूसरे भारी वाहन जल्दी पहुंचने के लिए तेज रफ्तार में चलते हैं और ओवरटेक करते हैं। इस दौरान वे अपनी लेन छोड़कर दूसरी लेन में चलने लगते हैं, जिससे हादसों का खतरा रहता है। यातायात पुलिस और प्रशासन को लेन ड्राइविंग पर भी ध्यान देना चाहिए।-जगदीश, गांव कुलताजपुर।वर्जन:सर्दियों में कोहरे और धुंध को देखते हुए सभी बसों में रिफ्लेक्टर टेप और फॉग लाइट लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बस चालकों और परिचालकों को भी कोहरे और धुंध में बस धीमी गति से चलाने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही सभी बसों में फॉग लाइट और रिफ्लेक्टर टेप लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा, ताकि सफर सुरक्षित बन सके।-देवदत्त, महाप्रबंधक, नारनौल डिपो।वर्जन:आरटीए विभाग और रेडक्रॉस के साथ मिलकर अभियान चलाया गया है, जिसमें वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिन वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप और फॉग लाइट नहीं होगी, उनका चालान कर जुर्माना लगाया जाएगा। लेन ड्राइविंग के नियम न मानने वाले ट्रक चालकों पर भी सख्त कार्रवाई होगी।-भगत सिंह, यातायात प्रभारी, नारनौल।