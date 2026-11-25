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नारनौल। अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से राजकीय प्राथमिक पाठशाला पुरानी सराय व शिव नगर में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. पंकज शर्मा ने करीब 25 बच्चों की जांच कर निशुल्क दवाइयां वितरित कीं। उन्होंने बच्चों को मौसमी बीमारियों से बचाव, साफ-सफाई और पौष्टिक भोजन की सलाह दी। डॉ. पंकज शर्मा ने कहा कि बच्चों के भोजन में आयरन युक्त चीजें शामिल करनी चाहिए। स्कूल स्टाफ को मिड-डे-मील की पौष्टिकता और आयरन की गोलियां देने पर ध्यान देने को कहा। खंड शिक्षा अधिकारी पवन भारद्वाज ने अमर उजाला फाउंडेशन की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में ऐसे शिविर बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। शिविर में स्कूल स्टाफ और विद्यार्थी मौजूद रहे। संवाद