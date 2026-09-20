Mahendragarh-Narnaul News: प्रशासन ने लगाया शिविर, लोग बोले-पहले से देनी थी सूचना
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:45 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:45 PM IST
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महेंद्रगढ़। सेवा संकल्प अभियान के तहत आमजन की सुविधाओं के लिए शिविर आयोजित किया गया। इसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने के लिए मौके पर ही आवेदन लिए गए। लेकिन लोगों को शिविर की जानकारी न होने से 40 से अधिक लोग ही पहुंच पाए।
नवीन, प्रदीप, रणजीत और मुकेश ने बताया कि नगर पालिका ने मुनादी तक नहीं करवाई, इसलिए बड़ी संख्या में लोग जानकारी से वंचित रहे। समय रहते सूचना मिलती, तो वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचते। उनका कहना है कि सूचना कम से कम दो दिन पहले दी जानी चाहिए थी।
ऐसे शिविरों का उद्देश्य सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ लोगों तक आसानी से पहुंचाना है, लेकिन जानकारी ही समय पर नहीं मिलेगी, तो इसका पूरा लाभ मिलना मुश्किल होगा।
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शिविर में पहुंचे अन्य लोगों ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने मांग की कि भविष्य में शिविर से पहले नगर पालिका और संबंधित विभाग पर्याप्त प्रचार-प्रसार करें। मुनादी के साथ सार्वजनिक स्थानों पर सूचना चस्पा करने और अन्य माध्यमों से जानकारी देने की व्यवस्था हो। तारीख, समय और स्थान पहले पता होने पर अधिक लोग लाभ उठा सकेंगे।
पार्षद राजेश सैनी, भतेरी देवी और सुखबीर ने बताया कि नगर पालिका प्रशासन ने शिविर की कोई सूचना नहीं दी। रविवार सुबह ही जानकारी मिली, जबकि दो दिन पहले मिलनी चाहिए थी।
सभी वार्डों और शहर में मुनादी करवाई जानी चाहिए थी ताकि वार्ड के लोगों को शिविर में भेजकर योजनाओं की जानकारी दी जा सके और वे इनका फायदा उठा सकें। भाजपा पार्षद (वार्ड नंबर नौ) देवेंद्र सैनी उर्फ सोनू ने बताया कि रविवार सुबह 11 बजे सूचना दी गई। यह सूचना दो दिन पहले मिलनी चाहिए थी, ताकि शहर के नागरिक इसका लाभ ले सकें।
डीएमसी रणबीर सिंह ने बताया कि सेवा सिद्ध पखवाड़ा 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चल रहा है। इस दौरान विभिन्न विभाग कैंप लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं और पात्र लाभार्थियों को सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि “सेवा मेरा योगदान” के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा सहित करीब 12 से 13 विभागों की लगभग 25 गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।
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नवीन, प्रदीप, रणजीत और मुकेश ने बताया कि नगर पालिका ने मुनादी तक नहीं करवाई, इसलिए बड़ी संख्या में लोग जानकारी से वंचित रहे। समय रहते सूचना मिलती, तो वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचते। उनका कहना है कि सूचना कम से कम दो दिन पहले दी जानी चाहिए थी।
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ऐसे शिविरों का उद्देश्य सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ लोगों तक आसानी से पहुंचाना है, लेकिन जानकारी ही समय पर नहीं मिलेगी, तो इसका पूरा लाभ मिलना मुश्किल होगा।
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शिविर में पहुंचे अन्य लोगों ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने मांग की कि भविष्य में शिविर से पहले नगर पालिका और संबंधित विभाग पर्याप्त प्रचार-प्रसार करें। मुनादी के साथ सार्वजनिक स्थानों पर सूचना चस्पा करने और अन्य माध्यमों से जानकारी देने की व्यवस्था हो। तारीख, समय और स्थान पहले पता होने पर अधिक लोग लाभ उठा सकेंगे।
पार्षद राजेश सैनी, भतेरी देवी और सुखबीर ने बताया कि नगर पालिका प्रशासन ने शिविर की कोई सूचना नहीं दी। रविवार सुबह ही जानकारी मिली, जबकि दो दिन पहले मिलनी चाहिए थी।
सभी वार्डों और शहर में मुनादी करवाई जानी चाहिए थी ताकि वार्ड के लोगों को शिविर में भेजकर योजनाओं की जानकारी दी जा सके और वे इनका फायदा उठा सकें। भाजपा पार्षद (वार्ड नंबर नौ) देवेंद्र सैनी उर्फ सोनू ने बताया कि रविवार सुबह 11 बजे सूचना दी गई। यह सूचना दो दिन पहले मिलनी चाहिए थी, ताकि शहर के नागरिक इसका लाभ ले सकें।
डीएमसी रणबीर सिंह ने बताया कि सेवा सिद्ध पखवाड़ा 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चल रहा है। इस दौरान विभिन्न विभाग कैंप लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं और पात्र लाभार्थियों को सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि “सेवा मेरा योगदान” के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा सहित करीब 12 से 13 विभागों की लगभग 25 गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।