Mahendragarh-Narnaul News: पिता की हत्या के आरोपी को भेजा जेल
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:43 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:43 PM IST
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महेंद्रगढ़। गांव जांट में पिता की हत्या करने वाले आरोपी मुकेश को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। गांव जांट निवासी गिरधारी सिंह (61) की उनके छोटे बेटे मुकेश ने मारपीट कर हत्या कर दी थी। इसमें मृतक की पत्नी सरोज देवी ने महेंद्रगढ़ पुलिस को शिकायत दी और इसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपी को अदालत के आदेशानुसार जेल भेजा गया। संवाद
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