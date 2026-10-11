Mahendragarh-Narnaul News: यूजीसी नियमों और आरक्षण के मुद्दों पर 12 को भिवानी में होगी महापंचायत

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ब्राह्मण समाज के डॉ. अशोक दीक्षित और कैप्टन ऋषि प्रकाश अत्री तथा राजपूत समाज के ओकेंद्र राणा ने कहा कि अभियान किसी जाति या समाज के विरोध में नहीं है। इसका उद्देश्य संबंधित मुद्दों पर अपनी चिंताएं सरकार तक पहुंचाना है।डॉ. अशोक दीक्षित ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव की शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जांच निष्पक्ष हो और शिकायतकर्ता व आरोपित, दोनों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिले। उन्होंने वास्तविक शिकायतों पर कार्रवाई के साथ दुर्भावनापूर्ण शिकायतों से निपटने की व्यवस्था बनाने की बात कही।प्रतिनिधियों ने बताया कि महापंचायत में शिक्षाविदों, युवाओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें विचार-विमर्श के बाद मांगों और आगे के आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी।गौड़ ब्राह्मण सभा के प्रधान राकेश मेहता ने 15 अक्टूबर को नारनौल में सवर्ण समाज एकता मंच की ओर से ज्ञापन देने के कार्यक्रम की जानकारी दी। जिला संयोजक खेमचंद शर्मा ने लोगों से दोनों कार्यक्रमों में भाग लेने की अपील की।