Mahendragarh-Narnaul News: विद्यालय में 110 विद्यार्थियों को मिले स्कूल बैग
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:17 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:17 AM IST
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महेंद्रगढ़। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के सौजन्य तथा दीवान फोर व्हीलर प्राइवेट लिमिटेड, नारनौल के मार्गदर्शन में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में वाटर कूलर स्थापना एवं स्कूल बैग वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसडीएम योगेश सैनी मुख्यातिथि रहे, जबकि अध्यक्षता महाप्रबंधक सचिन गुप्ता ने की। विद्यालय में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए वाटर कूलर लगाया गया और करीब 110 स्कूल बैग वितरित किए गए। एसडीएम ने कंपनी की पहल की सराहना करते हुए कहा कि सामाजिक सरोकारों से जुड़े ऐसे कार्य विद्यार्थियों को सुविधाएं देने के साथ समाज में सकारात्मक संदेश देते हैं। संवाद
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