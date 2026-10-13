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Kurukshetra News: सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, दोस्त घायल

Tue, 13 Oct 2026 02:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:38 AM IST
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Motorcyclist killed, friend injured in road accident
पिहोवा। कराह साहिब गांव के पास हुए सड़क हादसे में एक बुलेट बाइक सवार युवक की मौत हो गई। उसका दोस्त घायल हो गया है। मृतक दुर्गेश (34, अरैया, उत्तरप्रदेश) था, जबकि घायल सुनील कुमार (दुशेरपुर, कैथल) है। सुनील ने पुलिस को बताया कि रविवार को वे दोनों बाइक पर दुशेरपुर जा रहे थे। कराह साहिब के पास एक स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में घायल दुर्गेश ने पीजीआई ले जाते समय दम तोड़ दिया। थाना प्रभारी सुनील वत्स ने आरोपी स्कॉर्पियो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू की है। संवाद
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बस अड्डे के पास मिला लुधियाना के युवक का शव
पिहोवा। बस अड्डे के पास एक युवक का शव मिला है, जिसकी पहचान लुधियाना के रहने वाले विक्की के रूप में हुई है। रविवार शाम को शव मिलने के बाद पुलिस ने सोमवार को शव पोस्टमार्टम उपरांत परिजनों को सौंप दिया।
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एसएचओ सुनील वत्स के मुताबिक विक्की अपने क्षेत्र समराला में फलों का काम करता था। वह अपने बेटे के साथ पिहोवा में ही अपनी ससुराल में आया था। शाम के समय वह ससुराल से अपने घर जाने के लिए निकला था लेकिन उसका शव बस अड्डे के पास पड़ा मिला। उसकी जेब से मिले मोबाइल के आधार पर उसकी पहचान हो पाई। एसएचओ सुनील वत्स ने बताया कि विक्की की मौत कैसे हुई, यह पोस्टमार्टम व विसरा रिपोर्ट से ही पता चल पाएगा। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।
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