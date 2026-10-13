Kurukshetra News: मथाना की रामलीला में राम-लक्ष्मण ने किया ताड़का वध

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यह बच्चों को श्रीराम के आदर्शों से जुड़ने का अवसर देती है। विश्वामित्र की भूमिका बलवान गोस्वामी ने निभाई, राम के किरदार में अंकित वर्मा और लक्ष्मण की भूमिका में सुरेश कुमार थे। ताड़का का अभिनय सावन नरवाल ने किया, जबकि मारीच बिट्टू स्वामी और खर-दूषण मोहित व अभिषेक बने। क्लब के अध्यक्ष ईश्वर सिंह और प्रधान डॉ. ईश्वर कन्यान ने कलीराम ग्राक को सम्मानित किया।

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मथाना। मथाना गांव में शिव ड्रामाटिक क्लब की रामलीला के दूसरे दिन कई प्रसंगों का मंचन हुआ। इसमें भगवान श्रीराम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन में गए। कलाकारों ने ताड़का वध, मारीच और खर-दूषण के साथ युद्ध के प्रसंगों को जीवंत किया। सीता स्वयंवर के निमंत्रण से जुड़ा प्रसंग भी प्रस्तुत किया गया। समाजसेवी कलीराम ग्राक ने ज्योत प्रज्वलित कर मंचन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि रामलीला नई पीढ़ी को संस्कारों और मर्यादा का संदेश देती है।