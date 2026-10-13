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Kurukshetra News: छात्राओं को डिजिटल बैंकिंग, साइबर धोखाधड़ी व जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी

Tue, 13 Oct 2026 02:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:45 AM IST
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Information provided to female students regarding digital banking, cyber fraud, and public welfare schemes.
कुरुक्षेत्र। दयानंद महिला महाविद्यालय में पंजाब नेशनल बैंक शाखा थानेसर के सहयोग से एक वित्तीय जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य छात्राओं को वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग सेवाओं और बचत के महत्व से अवगत कराना था।
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प्राचार्य डॉ. उपासना आहूजा की देखरेख में यह कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें छात्राओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने डिजिटल बैंकिंग और साइबर धोखाधड़ी से बचाव के उपाय बताए। बैंक अधिकारियों ने विभिन्न बैंकिंग सेवाओं तथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। प्रथम सत्र में मुख्य प्रबंधक मलकीत सिंह ने बैंक खाते, शून्य-बैलेंस खाते और स्वरोजगार ऋण सुविधाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों में छोटी बचत की आदत विकसित करने का महत्व भी समझाया। द्वितीय सत्र में नीलम पांचाल ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजना के लाभ बताए। तृतीय सत्र में प्रश्नोत्तर गतिविधि हुई, जिससे छात्राओं की जिज्ञासाओं का समाधान हुआ।
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