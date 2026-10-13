फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Health check-up of 109 people at the AYUSH camp.

Kurukshetra News: आयुष शिविर में 109 लोगों के स्वास्थ्य की जांच

Tue, 13 Oct 2026 02:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:48 AM IST
विज्ञापन
Health check-up of 109 people at the AYUSH camp.
कुरुक्षेत्र। ​शिविर में मरीजों की जांच करते चिकित्सक। स्वयं
कुरुक्षेत्र। सेवा संकल्प अभियान के तहत ब्लॉक थानेसर की जाट धर्मशाला में एक विशाल आयुष शिविर आयोजित किया गया, जिसमें प्रधान कृष्ण श्योकंद मुख्य अतिथि रहे। इस शिविर में 109 मरीजों की स्वास्थ्य जांच कर निशुल्क दवाइयां दी गईं, जिनमें 47 आयुर्वेदिक तथा 62 होम्योपैथिक ओपीडी के मरीज लाभान्वित हुए।
विज्ञापन

आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉ. मेनका गोयल, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉ. मोनिका, फार्मासिस्ट अभिमन्यु व सरोज बाला ने चिकित्सीय सेवाएं प्रदान कीं। उन्होंने आरोग्य बनाए रखने हेतु आयुर्वेद के दिनचर्या व ऋतुचर्या सिद्धांतों की विस्तृत जानकारी भी दी। आयुष योग सहायक बाला देवी और भीम सिंह द्वारा योग व प्राणायाम सत्र का संचालन किया गया।
विज्ञापन

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थोल में डॉ. प्रभजोत कौर ने 55 लाभार्थियों का परीक्षण कर दवाइयां बांटीं और 60 लोगों को योग से जागरूक किया। भद्रकाली मंदिर में भी श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन नियमित आयुष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. मंजू शर्मा ने बताया कि आयुष विभाग का उद्देश्य प्राकृतिक चिकित्सा से हर नागरिक को स्वस्थ व निरोग बनाना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed