Kurukshetra News: 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लौटे भगत कुलदीप

गांव लौटने पर ग्रामीणों ने फूल-मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। यह यात्रा उनकी श्रद्धा और दृढ़ संकल्प का उदाहरण है। कुलदीप ने यात्रा के दौरान कई धार्मिक स्थलों पर पूजा-अर्चना की।उन्होंने देश की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को करीब से जाना। मौसम और रास्तों की चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। यात्रा में उन्हें श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का सहयोग मिला। मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा जालखेड़ी ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि कुलदीप की यात्रा युवाओं को प्रेरणा देती है। ग्रामीणों ने कहा कि इस यात्रा से गांव ढंगाली का मान बढ़ा है।