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मृतक के चचेरे भाई विकास ने बताया कि गागौर निवासी राजीव कुमार (53) अपने गांव के किशोर सावन (15) के साथ बाइक पर ऊन आ रहे थे। ऊन स्थित पेट्रोल पंप के सामने उनकी बाइक सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। राहगीरों की सूचना पर 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची। एंबुलेंस ने दोनों घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें करनाल के एक अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों ने घायलों को करनाल के अस्पताल में भर्ती कराया। देर रात उपचार के दौरान राजीव ने दम तोड़ दिया। सावन की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। राजीव की मौत की खबर मिलते ही गांव गागौर में शोक की लहर दौड़ गई।राजीव कुमार गागौर निवासी हरपाल सिंह के तीन पुत्रों में सबसे बड़े थे। वह खेतीबाड़ी के साथ-साथ ऊन तहसील के पास एक रेस्टोरेंट भी चलाते थे। उन्होंने कुछ समय पहले ही यह रेस्टोरेंट खोला था। राजीव अपने पीछे पत्नी, दो पुत्र और एक पुत्री छोड़ गए हैं। उनके चचेरे भाई विकास कुमार ने बताया कि राजीव के एक पुत्र वीशू और पुत्री की शादी हो चुकी है। राजीव का छोटा पुत्र विशांत बिहार में केंद्रीय विद्यालय में क्लर्क के पद पर तैनात है। हादसे के बाद से राजीव के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार में अचानक हुई इस घटना से गहरा सदमा पहुंचा है। गांव में भी मातम पसरा हुआ है।चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।- सुमित, एएसपी, शामली।