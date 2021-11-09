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प्रियंका चार माह की गर्भवती थी। पिता की शिकायत पर 15 दिसंबर 2024 को पुलिस ने केस दर्ज किया था। करीब एक साल 11 माह तक सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि पति दहेज में बाइक, सोने की चेन और अंगूठी की मांग को लेकर पत्नी को प्रताड़ित करता था। यह प्रताड़ना उसकी मौत से पहले तक जारी थी।जिला न्यायवादी डॉ. पंकज ने बताया कि मामले में अदालत ने फैसले में कहा कि प्रियंका की मौत शादी के सात साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में हुई और पति की ओर से दहेज के लिए प्रताड़ना भी साबित हुई। जांच, सुनवाई और विचारण के दौरान जेल में बिताई अवधि को सजा में समायोजित करने के भी निर्देश दिए गए।गांव स्टौंडी निवासी मामूराम ने अपनी बेटी प्रियंका की शादी 29 अक्तूबर 2023 को आकाश के साथ की थी। शुरुआत के करीब दो माह तक सब ठीक रहा, लेकिन इसके बाद पति ने दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया। आरोप था कि उससे बाइक, सोने की चेन और अंगूठी की मांग की जाती थी और मारपीट भी की जाती थी। प्रियंका कई बार मायके आई। परिवार ने पंचायत के माध्यम से भी मामला सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन हालात नहीं बदले।छह दिसंबर को ससुराल लेकर गया था पतिअदालत में पिता मामूराम और भाई कमल कुमार ने बताया कि प्रियंका नवंबर 2024 में करीब एक माह तक मायके में रही थी। छह दिसंबर को आकाश उसे वापस ससुराल ले गया। इसके बाद भी उसने फोन पर परिजन को प्रताड़ित किए जाने की बात बताई। 14 दिसंबर को उन्हें सूचना मिली कि प्रियंका घरौंडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती है। वहां पहुंचने पर उसकी मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम में मौत का कारण फंदे से लटकने के कारण दम घुटना पाया गया।अवसाद में होने की दलील को कोर्ट ने नहीं मानासुनवाई के दौरान पति ने खुद को निर्दोष बताते हुए दहेज मांगने और प्रताड़ित करने के आरोपों से इन्कार किया। बचाव पक्ष ने दलील दी कि प्रियंका अवसाद और चिंता से परेशान थी तथा उसका इलाज चल रहा था। हालांकि, इस दावे के समर्थन में न तो संबंधित डॉक्टर को गवाही के लिए पेश किया गया और न ही उपचार का रिकॉर्ड अदालत में रखा गया। अदालत ने पिता और भाई की गवाही को विश्वसनीय माना। साथ ही कहा कि दोनों की गवाही में सामने आई छोटी-मोटी विसंगतियां अभियोजन के मामले को कमजोर नहीं करतीं।