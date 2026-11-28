Karnal News: गन्ने का भाव 600 रुपये नहीं किया तो कुरुक्षेत्र में घेरेंगे सीएम आवास
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:44 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:44 AM IST
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इंद्री। गन्ने के भाव को लेकर किसानों और सरकार के बीच टकराव बढ़ रहा है। भादसों स्थित पिकाडली शुगर मिल के गेट पर किसानों का आंदोलन सातवें दिन भी जारी रहा। किसान 600 रुपये प्रति क्विंटल भाव की मांग कर रहे हैं।
पेराई सत्र 2026-27 शुरू हुए पांच दिन हो चुके हैं। इसके बावजूद किसानों ने मिल में गन्ना नहीं पहुंचाया है। मिल का गन्ना यार्ड अभी भी खाली पड़ा है। किसानों ने सरकार को 1 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। मांग पूरी न होने पर 2 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री निवास का घेराव होगा।
भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) समेत कई संगठनों ने हरियाणा साझा संघर्ष मोर्चा बनाया है। किसान नेताओं ने एकजुट होकर भाव की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया है। उनकी एकजुटता का असर शुगर मिलों की पेराई पर दिख रहा है।
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किसानों ने लगाया राजनीति का आरोप
किसान नेता गुरनाम चढूनी ने सरकार पर गन्ने के भाव को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चीनी के दाम बढ़ सकते हैं, पर गन्ने के भाव में बढ़ोतरी नहीं की जा रही। चढूनी ने पंजाब में भी भाव को लेकर ठोस पहल न होने पर सवाल उठाए। उन्होंने मनीष सिसोदिया से मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात का समय मांगा था। किसान नेता रतन मान ने उत्तर प्रदेश चुनाव को भाव न बढ़ाने का कारण बताया।
भुगतान लंबित होने का मुद्दा उठाया
रतन मान ने नारायणगढ़ शुगर मिल में किसानों के 6 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान लंबित होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो यह भुगतान एक दिन में कर सकती है। हरियाणा सरकार ने अगेती गन्ने का भाव 430 रुपये और पछेती का 423 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। सरकार इसे देश में सर्वाधिक भाव मानती है। हालांकि, किसान संगठन इसे बढ़ती लागत के सामने नाकाफी बताते हैं।
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पेराई सत्र 2026-27 शुरू हुए पांच दिन हो चुके हैं। इसके बावजूद किसानों ने मिल में गन्ना नहीं पहुंचाया है। मिल का गन्ना यार्ड अभी भी खाली पड़ा है। किसानों ने सरकार को 1 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। मांग पूरी न होने पर 2 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री निवास का घेराव होगा।
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भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) समेत कई संगठनों ने हरियाणा साझा संघर्ष मोर्चा बनाया है। किसान नेताओं ने एकजुट होकर भाव की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया है। उनकी एकजुटता का असर शुगर मिलों की पेराई पर दिख रहा है।
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किसानों ने लगाया राजनीति का आरोप
किसान नेता गुरनाम चढूनी ने सरकार पर गन्ने के भाव को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चीनी के दाम बढ़ सकते हैं, पर गन्ने के भाव में बढ़ोतरी नहीं की जा रही। चढूनी ने पंजाब में भी भाव को लेकर ठोस पहल न होने पर सवाल उठाए। उन्होंने मनीष सिसोदिया से मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात का समय मांगा था। किसान नेता रतन मान ने उत्तर प्रदेश चुनाव को भाव न बढ़ाने का कारण बताया।
भुगतान लंबित होने का मुद्दा उठाया
रतन मान ने नारायणगढ़ शुगर मिल में किसानों के 6 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान लंबित होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो यह भुगतान एक दिन में कर सकती है। हरियाणा सरकार ने अगेती गन्ने का भाव 430 रुपये और पछेती का 423 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। सरकार इसे देश में सर्वाधिक भाव मानती है। हालांकि, किसान संगठन इसे बढ़ती लागत के सामने नाकाफी बताते हैं।