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पेराई सत्र 2026-27 शुरू हुए पांच दिन हो चुके हैं। इसके बावजूद किसानों ने मिल में गन्ना नहीं पहुंचाया है। मिल का गन्ना यार्ड अभी भी खाली पड़ा है। किसानों ने सरकार को 1 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। मांग पूरी न होने पर 2 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री निवास का घेराव होगा।भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) समेत कई संगठनों ने हरियाणा साझा संघर्ष मोर्चा बनाया है। किसान नेताओं ने एकजुट होकर भाव की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया है। उनकी एकजुटता का असर शुगर मिलों की पेराई पर दिख रहा है।किसानों ने लगाया राजनीति का आरोपकिसान नेता गुरनाम चढूनी ने सरकार पर गन्ने के भाव को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चीनी के दाम बढ़ सकते हैं, पर गन्ने के भाव में बढ़ोतरी नहीं की जा रही। चढूनी ने पंजाब में भी भाव को लेकर ठोस पहल न होने पर सवाल उठाए। उन्होंने मनीष सिसोदिया से मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात का समय मांगा था। किसान नेता रतन मान ने उत्तर प्रदेश चुनाव को भाव न बढ़ाने का कारण बताया।भुगतान लंबित होने का मुद्दा उठायारतन मान ने नारायणगढ़ शुगर मिल में किसानों के 6 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान लंबित होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो यह भुगतान एक दिन में कर सकती है। हरियाणा सरकार ने अगेती गन्ने का भाव 430 रुपये और पछेती का 423 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। सरकार इसे देश में सर्वाधिक भाव मानती है। हालांकि, किसान संगठन इसे बढ़ती लागत के सामने नाकाफी बताते हैं।