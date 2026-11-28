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ग्राम पंचायत अराईपुरा ने कुल 307 कनाल 9 मरला शामलात भूमि ज्ञानपुरा महाविद्यालय समिति को शिक्षण संस्था के लिए गिफ्ट की थी। इसमें से 89 कनाल 14 मरला जमीन पर राजकीय महाविद्यालय और 92 कनाल 6 मरला पर एनसीसी अकादमी स्थापित हो चुकी है। शेष 125 कनाल 9 मरला जमीन करीब पांच दशक से खाली पड़ी थी।ग्रामीणों के अनुसार इस भूमि का कोई उपयोग नहीं हो रहा था। ज्ञानपुरा महाविद्यालय समिति का भी अब गांव या आसपास कोई अस्तित्व नहीं है। ग्राम पंचायत ने जमीन वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित किया। मांग विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण के समक्ष रखी।इसके बाद विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेंद्र कुमार ने हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 की धारा 5बी(2) के तहत गिफ्ट रद्द करने का आदेश जारी किया। पंचायत को जमीन का कब्जा लेने के लिए अधिकृत किया गया।अब गांव के भविष्य के काम आएगी जमीनइस फैसले पर सरपंच, पंचों और ग्रामीणों ने खुशी जताई। दीपक ठाकुर, पूर्व सरपंच महेंद्र राणा, अशोक राणा, परवीन राणा और कुलबीर राणा सहित ग्रामीणों ने कहा कि जमीन का उपयोग गांव के विकास कार्यों, सार्वजनिक सुविधाओं और बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने भी ग्रामीणों को बधाई दी।