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रविवार को नौकरीपेशा लोगों और कामकाजी महिलाओं के लिए छुट्टी का दिन घर के जरूरी काम निपटाने का होता है, लेकिन लंबे बिजली कटों ने उनकी दिनचर्या प्रभावित कर दी।बिजली निगम की ओर से रविवार को 33 केवी रामनगर पावर हाउस से जुड़े छह फीडरों पर तकनीकी कार्य के चलते दोपहर 12 से शाम चार बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रखी गई। इनमें रामनगर, प्रेमनगर, शिव कॉलोनी, कैथल रोड, मान कॉलोनी और डिस्पोजल फीडर शामिल रहे।इसके अलावा सीएमके, कुटिया और सेक्टर-12 फीडर पर भी जनरल मेंटेनेंस और आरडीएसएस कार्य के चलते चार घंटे का परमिट लिया गया। इससे कोर्ट, बैंक, नगर निगम, एलआईसी कार्यालय, सेक्टर-13 मार्केट, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड और डीसी कार्यालय सहित कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रही।अक्तूबर में मिलीं 6853 शिकायतेंबिजली सुविधा केंद्र के आंकड़ों के अनुसार अक्तूबर में शहर के 18 सब डिवीजनों से कुल 6853 शिकायतें मिलीं। इनमें सबसे ज्यादा 1400 शिकायतें मेरठ रोड और 1297 नेवल सब डिवीजन से संबंधित थीं। निगम की रिपोर्ट के अनुसार 1647 शिकायतों का समाधान एक घंटे के भीतर किया गया। 1303 शिकायतें एक से दो घंटे, 1122 शिकायतें दो से तीन घंटे और 1438 शिकायतें तीन से चार घंटे में निपटाई गईं। वहीं, 1343 शिकायतों का समाधान चार घंटे से अधिक समय में हुआ।नवंबर में अब तक बिजली निगम को 2168 शिकायतें मिली हैं। इनमें से 2128 का समाधान किया जा चुका है। शेष 40 शिकायतें बिल संबंधी हैं।