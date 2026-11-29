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करनाल। सामाजिक सेवा और मानवता के कार्यों के लिए महाबीर मैहला को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। उन्हें 26 नवंबर को करनाल मानव सेवा संघ में आयोजित 62वें स्वैच्छिक रक्तदान शिविर एवं राष्ट्रीय मानवता-समाज सेवा सम्मान समारोह में कली राम खिप्पल राष्ट्रीय गौरव सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान पूर्व सैनिक स्वर्गीय कली राम खिप्पल की स्मृति में दिया गया। डॉ. अशोक कुमार वर्मा, सरपंच सतबीर सिंह सीकरी व अन्य मौजूद रहे।