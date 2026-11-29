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कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन दल ने दुकानदारों को सड़क और फुटपाथ पर सामान न रखने की हिदायत दी। निगम की ओर से स्पष्ट किया गया कि दुकानों के बाहर सार्वजनिक जगह पर सामान फैलाने और आवागमन बाधित करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। विज्ञापन

निगमायुक्त सलोनी शर्मा ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन मिलने पर चालान, जुर्माना और सामान जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। सफाई निरीक्षक उषा रानी, सहायक सफाई निरीक्षक कृष्ण कुमार आदि उपस्थित रहे। विज्ञापन विज्ञापन

कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन दल ने दुकानदारों को सड़क और फुटपाथ पर सामान न रखने की हिदायत दी। निगम की ओर से स्पष्ट किया गया कि दुकानों के बाहर सार्वजनिक जगह पर सामान फैलाने और आवागमन बाधित करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।निगमायुक्त सलोनी शर्मा ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन मिलने पर चालान, जुर्माना और सामान जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। सफाई निरीक्षक उषा रानी, सहायक सफाई निरीक्षक कृष्ण कुमार आदि उपस्थित रहे।

करनाल। नगर निगम की सफाई शाखा के प्रवर्तन दल ने रविवार को अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। आईटीआई चौक रोड और जीटी रोड पर सेक्टर-6 चौक से साईं बाबा मंदिर चौक तक अतिक्रमण हटाए। दुकानों के बाहर सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर रखा सामान हटवाया गया। सात चालान कर 3500 रुपये जुर्माना लगाया गया। सामान जब्त किया गया।