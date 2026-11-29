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देश के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता अच्छी और संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई। मिजोरम की राजधानी आइजोल में एक्यूआई महज 13 रहा, जबकि गांतोक में 17, शिलांग में 39, किशनगंज में 44 और शिवमोगा में 48 दर्ज किया गया। इसके मुकाबले करनाल का एक्यूआई 132 रहा। यानी इन शहरों की तुलना में करनाल की हवा में प्रदूषण का स्तर काफी अधिक है। वहीं चंडीगढ़ में 88, पंचकूला में 57, पलवल में 88, जींद में 92 और चंडीगढ़ में 88 एक्यूआई दर्ज किया गया। ये सभी शहर करनाल से बेहतर स्थिति में रहे।हरियाणा के शहरों में भी करनाल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। प्रदेश के 23 शहरों के आंकड़ों में पंचकूला और जींद को छोड़कर बाकी 20 शहरों में करनाल से अधिक एक्यूआई दर्ज किया गया। हालांकि गुरुग्राम में 280, भिवानी में 284, बहादुरगढ़ में 273 और नरनौल में 258 जैसे आंकड़े सामने आए, लेकिन करनाल का 132 एक्यूआई भी साफ हवा का संकेत नहीं देता। प्रदेश में करनाल से बेहतर स्थिति वाले शहरों में पंचकूला और जींद शामिल रहे।करनाल में प्रदूषण का प्रमुख कारक पीएम 2.5 रहा। ये बेहद सूक्ष्म कण सांस के साथ फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं। सीपीसीबी के स्वास्थ्य संबंधी विवरण के अनुसार 101 से 200 एक्यूआई वाली मध्यम श्रेणी में फेफड़ों, अस्थमा और हृदय रोग से पीड़ित लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में शहर की हवा भले ही खराब श्रेणी में न हो, लेकिन प्रदूषण का स्तर स्वास्थ्य के लिहाज से चिंता का विषय बना हुआ है।