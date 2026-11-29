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शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम थाना करनाल में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीमा नागरथ ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वारदात 18 नवंबर को हुई। विज्ञापन

सीमा के अनुसार, उनका क्रेडिट कार्ड आरबीएल बैंक का है। उन्होंने किसी को ओटीपी नहीं दिया और न ही खुद ये ट्रांजेक्शन किए। पीड़िता ने बताया कि बिना अनुमति उनके कार्ड से रकम निकाल ली गई। साइबर क्राइम थाना प्रभारी सतीश ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है। विज्ञापन विज्ञापन

शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम थाना करनाल में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीमा नागरथ ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वारदात 18 नवंबर को हुई।सीमा के अनुसार, उनका क्रेडिट कार्ड आरबीएल बैंक का है। उन्होंने किसी को ओटीपी नहीं दिया और न ही खुद ये ट्रांजेक्शन किए। पीड़िता ने बताया कि बिना अनुमति उनके कार्ड से रकम निकाल ली गई। साइबर क्राइम थाना प्रभारी सतीश ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है।

करनाल। घर बैठे क्रेडिट कार्ड से रुपे कार्ड बनाने के नाम पर घरौंडा निवासी सीमा नागरथ को ठग लिया गया। महिला को फोन कर बदलाव के लिए फाइल भेजने की बात कही गई। इसके कुछ देर बाद ही उसका मोबाइल हैंग हो गया। क्रेडिट कार्ड से चार बार में 1 लाख 25 हजार 54 रुपये निकल गए।