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हादसे की सूचना मिलने पर डायल 112 की ईआरवी नंबर 411 मौके पर पहुंची। जांच अधिकारी रामदिया ने बताया कि नगला फार्म निवासी मिंद्र सिंह शनिवार रात ई-रिक्शा लेकर घर लौट रहा था। भारी वाहन के नीचे आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।मृतक के बड़े भाई कर्ण सिंह ने बताया कि मिंद्र आमतौर पर समय पर घर पहुंच जाता था लेकिन शनिवार रात काफी देर तक नहीं लौटा। उन्होंने कई बार फोन किया लेकिन फोन नहीं उठाया गया। कुछ देर बाद किसी अन्य व्यक्ति ने फोन उठाकर हादसे की जानकारी दी। इसके बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे।तेज रफ्तार कार ने दाे लोगों को मारी टक्कर, घायल-नीलोखेड़ी में 22 नवंबर की शाम हुआ था हादसामाई सिटी रिपोर्टरकरनाल।नीलोखेड़ी में घर के बाहर खड़े गुरचरण सिंह को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में उसके पैर की हड्डी टूट गई। पास में खड़ा एक मजदूर भी घायल हो गया। पुलिस ने घायल की पत्नी की शिकायत पर कार नंबर के आधार पर अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।कारसा रोड स्थित गौराया फार्म के नजदीक रहने वाली सुखविंद्र कौर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 22 नवंबर की शाम करीब 5:30 से 6 बजे के बीच उनके पति गुरचरण सिंह घर के बाहर पड़ोसी के मजदूर लीला राम के साथ खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान गांव अंजनथली की तरफ से तेज रफ्तार से आई कार ने दोनों को सीधी टक्कर मार दी।शिकायत के अनुसार, लीला राम को कम चोटें आईं जबकि गुरचरण सिंह के सिर, छाती और पैर में गंभीर चोटें लगीं। उनके पैर की हड्डी टूट गई। बुटाना थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामले में शनिवार देर शाम प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।