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यह यात्रा कर्ण स्टेडियम से शुरू हुई। इसके बाद एनडीआरआई चौक, गीता द्वार चौक और राउंड अबाउट से होते हुए वापस कर्ण स्टेडियम पहुंची। जिला खेल अधिकारी सत्यवीर सिंह और रॉयल साइकिलिंग क्लब के अध्यक्ष राजीव ओहिर ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया।सत्यवीर सिंह ने युवाओं को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने को कहा। उन्होंने हेलमेट का उपयोग करने और यातायात नियमों का ध्यान रखने की सलाह दी। साइकिलिंग शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का सरल माध्यम है। युवाओं को इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए।अंजलि चौधरी ने कहा कि साइकिलिंग अनुशासन और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है।