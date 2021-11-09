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दयालपुरा गेट निवासी योगेंद्र नाथ शर्मा ने 15 फरवरी 2024 को मंडल आयुक्त कार्यालय में पहली शिकायत दर्ज कराई थी। मंदिर की जमीन पर कथित कब्जे हटाने और ट्रस्ट बनाने की मांग उठाई थी। इसके बाद कार्यालय ने 20 फरवरी 2024 को संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा था। मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर लगातार स्मरण पत्र जारी किए गए। शिकायतकर्ता ने 23 दिसंबर 2024 और 3 नवंबर 2025 को फिर से आवेदन दिए।शिकायतकर्ता के अनुसार कर्णताल के पास बने इस मंदिर के पास कुल 6 कनाल 4 मरला जमीन है। वर्ष 1943 में मंदिर की पूजा और देखरेख की जिम्मेदारी सौंपे जाने का पुराना दस्तावेज में उल्लेख मिलता है। मंदिर की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध मकान बना रखे हैं। परिसर के आसपास की दुकानों पर भी कब्जे का गंभीर आरोप लगाया गया है।जिला राजस्व अधिकारी की रिपोर्टमंडल आयुक्त कार्यालय के ताजा पत्र में 27 अप्रैल 2026 के एक पूर्व पत्र का भी जिक्र किया गया है। जिला राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर बताया गया कि शिकायतकर्ता को इस बारे में सूचना दी गई है। मंदिर संचालन के लिए ट्रस्ट बनाने का विषय कानून और समुदाय की मांग पर निर्भर करता है।प्रशासन की जांच जारीडीसी आनंद शर्मा ने इस मामले में बताया कि स्थिति देखकर ही कुछ स्पष्ट रूप से बता पाएंगे। अधिकारियों के अनुसार विभिन्न स्तरों पर इस मामले के सभी आरोपों की जांच की जा रही है। प्रशासन की ओर से अब इस मामले में अंतिम कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।