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ट्रायल में मानपुरा, मोरमाजरा, असंध, निसिंग और करनाल के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। कोच अभय और साहिल ने बताया कि महिला वर्ग में ऐंजल, नेहा, मानसी और मुस्कान ने अपने भार वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। वाणी, तनीषा और साक्षी ने भी अपने-अपने भार वर्गों में बाजी मारी। पुरुष वर्ग में रोहित, दिवंश, भावेश और अंश ने पहला स्थान प्राप्त किया। सौ किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का भी चयन हुआ है।कोच अमित ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के लिए आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र लाना जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी ऋतु मान ने ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास का पाठ पढ़ाया। एसोसिएशन के प्रधान कृष्ण मान, सचिव नरेंद्र मान आर्य, कोच अमित, भूपेंद्र और सुमित उपस्थित रहे।