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पुलिस के अनुसार, प्राइवेट स्लीपर बस चंडीगढ़ से यूपी की ओर जा रही थी। शनिवार रात करीब 12 बजे बस शामगढ़ के पास पहुंची तो टायर फटने से अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद बस डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ पहुंच गई और चंडीगढ़ की ओर से आ रहे ट्रक से जा टकराई। टक्कर के कारण बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक का अगला हिस्सा भी चपेट में आकर टूट गया।लखनऊ निवासी यात्री रोहित ने चालक पर तेज रफ्तार से बस चलाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि चालक को कई बार गति कम करने और सावधानी से बस चलाने के लिए कहा गया लेकिन उसने उनकी बात अनसुनी कर दी। यात्रियों के अनुसार, तेज रफ्तार के दौरान बस का टायर फट गया, जिससे चालक नियंत्रण खो बैठा और बस डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में पहुंच गई।एसएचओ जगदीश ने बताया कि हादसे में चार से पांच यात्री घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। अन्य सभी यात्री अपनी सुविधा से अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो गए। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मामले में कोई भी शिकायत नहीं मिली है।बीमा-प्रदूषण प्रमाणपत्र और आरसी भी एक्सपायर33 सीटों वाली बस का आरसी भी मई 2024 में हो चुका एक्सपायरपार्किंग और यातायात नियमों तक का उल्लंघन, अलीगढ़ में पंजीकृतकरनाल। राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर शामगढ़ के पास ट्रक से टकराई अलीगढ़ नंबर की निजी बस का पंजीकरण प्रमाणपत्र, बीमा और प्रदूषण प्रमाणपत्र भी एक्सपायर हो गए हैं। इसके बावजूद बस यात्रियों को लेकर सड़कों पर दौड़ती रही।परिवहन विभाग के चालान रिकॉर्ड को दिखाने वाले एप पर बस संख्या यूपी 81डीटी4320 के 38 लंबित चालान चढ़े हुए हैं। इनमें पार्किंग नियमों के उल्लंघन से लेकर यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित चालान हैं। कुछ चालान वर्ष 2023 और 2025 के भी हैं, जबकि कुछ वर्ष 2026 में जारी हुए हैं। 18 नवंबर 2026 को भी सड़क मार्किंग और पैदल यात्री जेब्रा क्रॉसिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन का 500 रुपये का चालान जारी हुआ दिखाई दे रहा है। खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर चालान किया गया है।वाहन की उपलब्ध जानकारी के अनुसार बस का आरसी 23 मई 2024 तक वैध थी। प्रदूषण प्रमाणपत्र की वैधता 4 फरवरी 2024 और बीमा की वैधता 7 सितंबर 2023 तक थी।चौथे मालिक के नाम दर्ज है बसवाहन संबंधी उपलब्ध जानकारी में इसका मालिकाना हक चौथे मालिक के नाम दर्शाया गया है। पंजीकरण अलीगढ़ आरटीओ का है। बस का संचालन किस परमिट के तहत हो रहा था, परमिट की वैधता क्या थी और वाहन की फिटनेस कब तक वैध थी, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने आनी बाकी है।प्रारंभिक जानकारी में टायर फटने को हादसे की वजह बताया गया। ऐसे में बस के तकनीकी निरीक्षण, टायरों की स्थिति और फिटनेस रिकॉर्ड की जांच भी जरूरी है।यहां हुए चालान-उत्तर प्रदेश: मुरादाबाद, संभल, बहजोई, गढ़मुक्तेश्वर, सियाना, बिलारी, बदायूं, बिसौली, चंदौसी, बुलंदशहर, शिकारपुर, जीरपुर/अन्य दर्ज स्थानों पर चालान।-पंजाब: मोहाली, डेराबस्सी, आनंदपुर साहिब और घोलू माजरा (अंबाला-चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे) में चालान।-हरियाणा: करनाल के नाक्का मंगलौरा में लाल-नीली बत्ती के अनधिकृत इस्तेमाल और करनाल में निर्धारित सीट क्षमता से अधिक सवारी बैठाने का चालान।इन उल्लंघनों पर कटे चालान: -बिना परमिट वाहन चलाना और परमिट की शर्तों का उल्लंघन।-पार्किंग नियमों का उल्लंघन।-यातायात पुलिस के निर्देशों की अवहेलना।-निर्धारित सीट क्षमता से अधिक सवारियां बैठाना।-सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करना।-बिना बीमा वाहन चलाना।-वाहन का टैक्स जमा नहीं करना।-प्रदूषण और ध्वनि मानकों का उल्लंघन।-खतरनाक तरीके से वाहन चलाना।-पुलिस के संकेत की अवहेलना।-ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं करना।-लाल-नीली बत्ती का अनधिकृत इस्तेमाल।मामले में अभी जांच जारी है। बस पुलिस के कब्जे में है। मालिक के आने पर सारी जानकारी की जाएगी। यदि कागजात कम हैं तो इसकी भी जांच कराई जाएगी। - जगदीश कुमार, थाना प्रभारी, तरावड़ी