Karnal News: साधु का वेश बना घर में घुसा, बुजुर्ग को नशीला पदार्थ पिला नकदी-जेवर ले गया
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:52 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:52 AM IST
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करनाल। कलसी गांव में साधु के वेश में घर पहुंचे व्यक्ति ने बुजुर्ग को नशीला पदार्थ पिलाकर करीब 32 हजार रुपये नकद और सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। आरोपी ने खुद को बदरपुर निवासी बताया था। गांव में गोगा मंदिर में मूर्ति स्थापना कराने और हर प्रकार की दवा मुफ्त देने की बात कहकर बुजुर्ग से संपर्क किया था। घटना 17 सितंबर की है।
कलसी निवासी जोगिन्द्र सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी पत्नी और बेटा घर पर नहीं थे। इसी दौरान साधु के रूप में एक व्यक्ति घर पहुंचा। बातचीत के दौरान उन्होंने सिर और जोड़ों में दर्द होने की बात बताई। इस पर आरोपी ने उनसे पांच गेहूं के दाने और एक गिलास पानी मंगवाया। आरोप है कि उसने पानी में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें पिला दिया। जब उनको होश आया तो आरोपी घर में नहीं था। घर से करीब 32 हजार रुपये नकद और सोने-चांदी की चेन व अंगूठी नहीं मिली।
बुजुर्ग ने पुलिस को बताया कि आरोपी की तलाश के लिए गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। इस दौरान आरोपी के टीवीएस विक्की का नंबर सामने आया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर शनिवार रात को प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी तरावड़ी जगदीश कुमार ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
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कलसी निवासी जोगिन्द्र सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी पत्नी और बेटा घर पर नहीं थे। इसी दौरान साधु के रूप में एक व्यक्ति घर पहुंचा। बातचीत के दौरान उन्होंने सिर और जोड़ों में दर्द होने की बात बताई। इस पर आरोपी ने उनसे पांच गेहूं के दाने और एक गिलास पानी मंगवाया। आरोप है कि उसने पानी में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें पिला दिया। जब उनको होश आया तो आरोपी घर में नहीं था। घर से करीब 32 हजार रुपये नकद और सोने-चांदी की चेन व अंगूठी नहीं मिली।
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बुजुर्ग ने पुलिस को बताया कि आरोपी की तलाश के लिए गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। इस दौरान आरोपी के टीवीएस विक्की का नंबर सामने आया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर शनिवार रात को प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी तरावड़ी जगदीश कुमार ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
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