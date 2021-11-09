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ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. जयवर्धन के अनुसार, नवंबर से फरवरी तक कान में दिक्कत के मरीज अधिक आते हैं। सर्दी और वायु में नमी के बढ़ने से कानों में परेशानी बढ़ने से ऐसा होता है। उन्होंने बताया कि धूल और बारीक कण एलर्जी की समस्या के मरीज भी होते हैं। इससे कुछ लोगों को कान में खुजली, भारीपन और दर्द जैसी दिक्कतें होने लगती हैं।उनके अनुसार, मोबाइल पर लंबे समय तक तेज आवाज में गाने सुनना और ईयरफोन का लगातार इस्तेमाल करना भी कानों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लगातार तेज आवाज के संपर्क में रहने से सुनने की क्षमता प्रभावित होने का खतरा रहता है। कई लोग कान में दर्द, सीटी जैसी आवाज सुनाई देने और सुनने में परेशानी होने पर भी ईयरफोन का इस्तेमाल जारी रखते हैं।कान में परेशानी होने पर न करें अनदेखीडॉ. जयवर्धन ने बताया कि कान में लगातार दर्द, खुजली, पानी या मवाद आना, सुनाई कम देना अथवा कान में घंटी बजने जैसी आवाज महसूस होना ऐसे लक्षण हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कान में बिना चिकित्सकीय सलाह के तेल या कोई दवा डालने से बचना चाहिए। ईयरफोन का इस्तेमाल सीमित समय तक और कम आवाज में करना चाहिए। कानों की सफाई के लिए नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। परेशानी बने रहने पर ईएनटी विशेषज्ञ से जांच करानी चाहिए।