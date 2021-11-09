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आयोग के फैसले के अनुसार, केस सेक्टर-9 अर्बन एस्टेट निवासी राकेश कुमार जिंदल से जुड़ा था। उन्होंने आयोग में दी याचिका में बताया कि उन्होंने केयर हेल्थ इंश्योरेंस से केयर क्लासिक पॉलिसी ली थी। इसमें पांच लाख रुपये का बीमा कवर था और उनकी पत्नी भी पॉलिसी में शामिल थीं। 19 जनवरी 2024 को पॉलिसी का नवीनीकरण कराया गया था। इसके लिए उन्होंने 23,521 रुपये प्रीमियम जमा किया था।12 नवंबर 2024 को तबीयत खराब होने पर उन्होंने डॉ. संदीप चौधरी नर्सिंग होम में जांच कराई। हालत में सुधार नहीं हुआ तो 15 नवंबर को उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वे 19 नवंबर तक अस्पताल में रहे।राकेश के अनुसार, अस्पताल में भर्ती होने के दौरान बीमा कंपनी को इसकी सूचना दी गई थी। कंपनी का सर्वेयर भी अस्पताल पहुंचा और उपचार संबंधी जानकारी ली। अस्पताल से छुट्टी के समय 22,100 रुपये का बिल चुकाया। दवाइयों, जांच, प्लेटलेट्स, रक्त और अल्ट्रासाउंड पर 19,212 रुपये खर्च हुए। इस तरह कुल खर्च 41,312 रुपये हुआ।कंपनी ने रोका क्लेमराकेश ने उपचार के बाद बीमा कंपनी में क्लेम प्रस्तुत किया, लेकिन कंपनी ने 23 दिसंबर 2024 को इसे खारिज कर दिया। कंपनी ने मेडिकल दस्तावेज में विसंगतियां बताते हुए कहा कि अस्पताल के इंडोर केस पेपर एक ही तरह की लिखावट में तैयार किए गए थे और उन पर हस्ताक्षर नहीं थे। लैब रिपोर्ट पर पैथोलॉजिस्ट की पुष्टि नहीं होने सहित अन्य कमियां भी बताई गईं। कंपनी ने इन्हीं आधारों पर भुगतान से इन्कार किया। इसके बाद राकेश ने कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन समाधान नहीं हुआ और उन्हें उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाना पड़ा।आयोग का निर्णयआयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें और मेडिकल रिकॉर्ड देखने के बाद पाया कि बीमा कंपनी दस्तावेज में बताई गई विसंगतियों को किसी ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य से साबित नहीं कर सकी। आयोग के अनुसार, उपलब्ध मेडिकल रिकॉर्ड में ऐसी कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई, जिसके आधार पर क्लेम खारिज किया जा सके। उपचार करने वाले डॉक्टर के रिकॉर्ड में कोई कमी होने पर शिकायतकर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।