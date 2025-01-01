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अमर उजाला कार्यालय में आयोजित सड़क सुरक्षा संवाद कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा समिति से जुड़े सदस्यों और शहर के प्रबुद्ध लोगों ने ये सुझाव रखे। सभी ने माना कि सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल पुलिस या प्रशासन की नहीं है। इसके लिए सड़क बनाने और रखरखाव करने वाले विभागों से लेकर वाहन चालकों और पैदल चलने वालों तक सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी। लोगों ने कहा कि युवाओं में तेज रफ्तार से वाहन चलाने का चलन चिंता का विषय है। उनकी सोच में बदलाव लाने के लिए लगातार जागरूकता जरूरी है।ये रखे सुझाव- ऑल आरडब्ल्यूए के प्रधान प्रोफेसर जोगिंद्र मदान ने अल्फा सिटी की खराब सड़कों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि शहर की कई टाउनशिप की मुख्य सड़कों से कनेक्टिविटी भी ठीक नहीं है। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी होती है और यातायात का दबाव बढ़ता है।- रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के जिलाध्यक्ष रमन मिड्ढा ने कहा कि फ्लाईओवर निर्माण वाले क्षेत्रों में पर्याप्त रोशनी नहीं होने से हादसों का खतरा बढ़ रहा है। कई जगह सड़कें भी खराब हैं। निर्माण स्थलों पर रोशनी और सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए।- सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ तेजपाल ने कहा कि सड़कों पर पर्याप्त साइन बोर्ड नहीं हैं। कई स्थानों पर ग्रिल टूटी हुई हैं। चालक को आगे की स्थिति की जानकारी समय रहते मिले, इसके लिए संकेतक और सुरक्षा इंतजाम दुरुस्त करना जरूरी है।- सिटीजन ग्रिवेंसिस कमेटी के उप चेयरमैन ओपी सचदेवा ने कहा कि शहर में कई स्पीड ब्रेकरों से मार्किंग मिट चुकी है। धुंध के मौसम में ये दिखाई नहीं देते और अचानक सामने आने पर हादसे का कारण बन सकते हैं।- सेक्टर-13 आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष अशोक ढींगड़ा ने कहा कि ट्रैफिक लाइटों पर टाइमिंग कम होने से वाहन चालकों को परेशानी होती है। इससे कई जगह जाम लगता है। लाइटों की टाइमिंग का यातायात दबाव के अनुसार निर्धारण होना चाहिए।- कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार देवेंद्र सचदेवा ने पश्चिमी यमुना बाईपास की उखड़ी ग्रिल को हादसों का संभावित कारण बताया। कहा कि ट्रैफिक सेंस विकसित करने के लिए जागरूकता से जुड़ी खबरें लगातार प्रकाशित होनी चाहिए।- आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सतीश गोयल ने कहा कि बेसहारा पशुओं और अतिक्रमण के कारण भी सड़क हादसे होते हैं। फुटपाथ पर कब्जे होने से पैदल चलने वालों को सड़क पर उतरना पड़ता है। फुटपाथ और सड़कों से अतिक्रमण हटाना जरूरी है।- सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य संदीप लाठर ने कहा कि रॉन्ग साइड और गलत लेन में वाहन चलाना हादसों की बड़ी वजह है। कई मार्गों पर जरूरी साइन बोर्ड नहीं होने से भी चालक असमंजस में रहते हैं। संकेतकों की व्यवस्था बेहतर की जाए।- पूर्व पुलिस उप निरीक्षक अशोक कुमार ने कहा कि वाहनों में तेज सफेद लाइटें लगाने से सामने से आने वाले चालक की आंखों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इससे दुर्घटना का खतरा रहता है। पुलिस को ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करनी चाहिए।- पूर्व सीजीसी अध्यक्ष अंजू शर्मा ने कहा कि जाम के कारण भी तेज रफ्तार की प्रवृत्ति बढ़ती है। हाईवे पर जाम में देर होने के बाद कुछ चालक समय बचाने के लिए वाहन तेज दौड़ाते हैं। इस व्यवहार पर रोक लगाने के लिए यातायात प्रबंधन सुधारना होगा।- समाजसेवी राकेश कक्कड़ ने ई-रिक्शा को शहर में जाम और हादसों की बड़ी वजह बताया। पुलिस की निगरानी, चालकों का प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान साथ-साथ चलेंगे, तभी शहर की सड़कों पर सुरक्षित सफर सुनिश्चित किया जा सकेगा।