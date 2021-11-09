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हरियाणा में पंचायत फंड से जुड़े करीब 100–109 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के बाद सख्ती की जा रही है। साइबर ठगों ने खातों और भुगतान प्रणाली से जुड़ी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर 523 खातों में 1,897 लेनदेन कर ठगी की। जिले में जांच को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए सभी आठ खंडों में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों (बीडीपीओ) के नेतृत्व में टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें अपने-अपने खंड की ग्राम पंचायतों के बैंक खातों और संबंधित दस्तावेज की पड़ताल करेंगी।करनाल की बीडीपीओ मोनिका और घरौंडा के बीडीपीओ सोमवीर का कहना है कि बैंक खातों और पंचायत के रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं। बीडीओ चिड़ाव रिषभ का कहना है कि अभी जांच शुरू हुई है, कुछ पंचायतों के रिकॉर्ड पर संदेह है।भुगतान और रिकॉर्ड का मिलान होगाजांच के दौरान बैंक खातों की ट्रांजेक्शन डिटेल को पंचायतों के कैशबुक, भुगतान और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड के साथ मिलाया जाएगा। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि बैंक से निकाली गई राशि पंचायत के किसी स्वीकृत कार्य या भुगतान के लिए थी अथवा उसका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। यदि बैंक ट्रांजेक्शन और पंचायत के दस्तावेज में अंतर मिलता है तो संबंधित पंचायत से इसका ब्योरा लिया जाएगा। इस प्रक्रिया में सभी पंचायतों के रिकॉर्ड की जांच होने से किसी भी संदिग्ध लेनदेन को नजरअंदाज होने से बचाया जा सकेगा।पांच पंचायतों से रुपये निकलने का संदेहप्रारंभिक स्तर पर जिले की पांच ग्राम पंचायतों के बैंक खातों से रुपये निकलने का संदेह जताया जा रहा है। हालांकि, इन खातों से कितनी राशि निकली और लेनदेन किस तरह हुआ, इसकी पुष्टि रिकॉर्ड की जांच और बैंक ट्रांजेक्शन के मिलान के बाद ही हो सकेगी। इसलिए विभाग ने जांच का दायरा केवल संदिग्ध मानी जा रही पांच पंचायतों तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि सभी 395 पंचायतों का रिकॉर्ड खंगालने का निर्णय लिया है।