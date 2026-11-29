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दोनों करनाल से गांव केरवाली जा रहे थे। सतीश राणा के अनुसार, उनका बेटा प्रणव और पत्नी परवीन राणा स्कॉर्पियो से करनाल से गांव केरवाली जा रहे थे। कुटेल से केरवाली रोड पर श्मशान घाट के नजदीक सामने से बाइक पर दो युवक आए।आरोप है कि युवकों ने गाड़ी के शीशे पर किसी भारी वस्तु से वार कर दिया। शीशा टूटने के बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर आगे पेड़ से टकरा गई। हमलावर मौके से जाते हुए धमकी देकर गए कि यह तो अभी ट्रेलर है। सतीश राणा ने इस हमले के पीछे घरौंडा से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी वीरेंद्र राठौर का हाथ होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राठौर और उनके परिवार की ओर से घटना से करीब दो घंटे पहले भी उन्हें धमकी दी गई थी। उन्होंने घटना के दौरान हवाई फायरिंग होने का आरोप भी लगाया, हालांकि मौके से कोई खोल बरामद होने की जानकारी नहीं मिली है।राठौर बोले- आरोप साबित हुए तो सरेआम गर्दन कटवा देनावीरेंद्र राठौर ने सतीश राणा की ओर से लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकते। यदि उनके खिलाफ आरोप साबित हो जाते हैं तो उनकी सरेआम गर्दन कटवा दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आरोप झूठे पाए जाते हैं तो सतीश राणा को भी बताना होगा कि कौन सही है और कौन गलत।18 नवंबर को चौपाल कार्यक्रम के बाद बढ़ा था विवादसतीश राणा और वीरेंद्र राठौर दोनों कांग्रेस से जुड़े हैं। दोनों के बीच लंबे समय से राजनीतिक खींचतान चल रही है। बीते 18 नवंबर को सतीश राणा ने अपने आवास पर कांग्रेस की चौपाल आयोजित की थी। इसमें सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ वीरेंद्र राठौर भी पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद दोनों नेताओं के बीच विवाद सामने आया था। आरोप है कि उस दौरान वीरेंद्र राठौर ने सतीश राणा को गर्दन उतारने तक की धमकी दी थी।विवाद के करीब दो दिन बाद दोनों नेताओं के बीच समझौता होने की बात सामने आई थी। सतीश राणा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इसकी जानकारी साझा की थी। अब उनकी गाड़ी पर हमले के बाद दोनों नेताओं के बीच पुरानी खींचतान फिर चर्चा में है।पुलिस ने शुरू की जांचसूचना मिलने पर मधुबन पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो को कब्जे में लेकर थाने ले गई। मधुबन थाना प्रभारी लखबीर सिंह ने बताया कि सतीश राणा की गाड़ी पर हमला हुआ है। शिकायत के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि हमला किसने और किसके कहने पर किया। फिलहाल इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है।