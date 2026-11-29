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नगर निगम आयुक्त सलोनी शर्मा ने बताया कि अभियान में बायोमास, पत्तियां और कचरा जलाने, निर्माण सामग्री व मलबा सड़कों पर डालने, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैलाने तथा ठोस कचरे का अवैध निस्तारण करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। उठाए गए मलबे को फूसगढ़, दाहा और मेरठ रोड चौक स्थित निर्धारित सेकेंडरी डंपिंग पॉइंट पर पहुंचाया गया है। विज्ञापन

सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए निगम के चारों जोन की प्रत्येक बीट में औचक निरीक्षण होगा। इसमें सफाई दरोगा या सुपरवाइजर, जोन प्रभारी, मुख्य सफाई निरीक्षक अथवा स्वच्छता अधिकारी और ओवरऑल इंचार्ज के रूप में अतिरिक्त निगम आयुक्त की जिम्मेदारी तय की गई है। विज्ञापन विज्ञापन

निरीक्षण लक्ष्य के तहत सुपरवाइजर, जोन प्रभारी, कनिष्ठ अभियंता और मुख्य सफाई निरीक्षक प्रतिदिन पांच-पांच निरीक्षण करेंगे। सहायक अभियंता सप्ताह में पांच और कार्यकारी अभियंता महीने में पांच औचक निरीक्षण करेंगे।

नगर निगम आयुक्त सलोनी शर्मा ने बताया कि अभियान में बायोमास, पत्तियां और कचरा जलाने, निर्माण सामग्री व मलबा सड़कों पर डालने, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैलाने तथा ठोस कचरे का अवैध निस्तारण करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। उठाए गए मलबे को फूसगढ़, दाहा और मेरठ रोड चौक स्थित निर्धारित सेकेंडरी डंपिंग पॉइंट पर पहुंचाया गया है।सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए निगम के चारों जोन की प्रत्येक बीट में औचक निरीक्षण होगा। इसमें सफाई दरोगा या सुपरवाइजर, जोन प्रभारी, मुख्य सफाई निरीक्षक अथवा स्वच्छता अधिकारी और ओवरऑल इंचार्ज के रूप में अतिरिक्त निगम आयुक्त की जिम्मेदारी तय की गई है।निरीक्षण लक्ष्य के तहत सुपरवाइजर, जोन प्रभारी, कनिष्ठ अभियंता और मुख्य सफाई निरीक्षक प्रतिदिन पांच-पांच निरीक्षण करेंगे। सहायक अभियंता सप्ताह में पांच और कार्यकारी अभियंता महीने में पांच औचक निरीक्षण करेंगे।

करनाल। शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है। निगम की ओर से शुरू किए गए विशेष त्रि-स्तरीय निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान के तहत अब तक 46 चालान कर 26,500 रुपये जुर्माना लगाया जा चुका है। सड़कों और गलियों में अवैध रूप से पड़ा करीब 40 ट्रॉली निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (सीएंडडी वेस्ट) भी उठवाया गया है। निगम गंदगी फैलाने वालों पर सख्ती बढ़ाएगा।