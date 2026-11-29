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एएसआई अनुराग की पहली तैनाती जिला पुलिस पानीपत में रही थी। इसके बाद उसने सीआईडी मेन में सेवाएं दीं। वह एसीबी में भी काम कर चुका है। करीब तीन महीने पहले उसकी तैनाती जिला करनाल में हुई थी। यहां वह तरावड़ी थाने में तैनात था। शनिवार को एसीबी ने उसे 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया।इंस्पेक्टर संजीव के अनुसार, आरोपी ने शिकायतकर्ता से उसके बेटे खुशप्रीत सिंह को कम पीटने, बिना परेशानी अदालत में पेश करने और केस हल्का रखने के नाम पर 50 हजार रुपये मांगे थे। बाद में 40 हजार रुपये में सौदा तय हुआ। शिकायत के आधार पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को थाने में रकम लेते हुए पकड़ लिया। रिश्वत की रकम उसकी गाड़ी से बरामद की गई थी।इस मामले में एसीबी ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। रविवार को अदालत में पेश किए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।