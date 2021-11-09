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राजकीय महिला कॉलेज करनाल को 36,512 रुपये दिए गए हैं। उच्च शिक्षा महानिदेशालय, पंचकूला ने प्रदेश के 113 राजकीय महाविद्यालयों के लिए कुल 33,51,106 रुपये मंजूर किए हैं। महानिदेशक उच्च शिक्षा एस. नारायणन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।कॉलेजों को दी गई राशिराजकीय कॉलेज मटक माजरी : 14,084 रुपयेराजकीय महिला कॉलेज बस्ताड़ा : 5,012 रुपयेराजकीय कॉलेज तरावड़ी : 4,396 रुपयेराजकीय कॉलेज घरौंडा : 3,794 रुपयेराजकीय महिला कॉलेज दादूपुर रोरान : 2,310 रुपयेकॉलेजों को 12 जून 2026 को जारी एसएनई और विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुदान खर्च करना होगा। खर्च का रिकॉर्ड स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य है। सभी कॉलेजों को 28 फरवरी 2027 तक या इससे पहले उपयोगिता प्रमाणपत्र उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजना होगा। - रेखा त्यागी, जिला उच्च शिक्षा अधिकारी, करनाल