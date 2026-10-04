Jind News: एनीमिया से बचाव की दी जानकारी

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कंडेला। सेवा संकल्प अभियान के तहत कंडेला, जीतगढ़, रूपगढ़, दालमवाला, बोहतवाला जीवनपुर, श्रीराग खेड़ा, निर्जन और बरसाना समेत विभिन्न गांवों के आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगन मिलन कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, एनीमिया से बचाव और बच्चों की उचित देखभाल के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गीता कंडेला ने विभिन्न गांवों के आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा किया और महिलाओं व बच्चों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों तक स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएं पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरोज, निर्मला, सुमन, सीमा, संतोष और कृष्णा, एएनएम पिंकी तथा आशा कार्यकर्ता मीना मौजूद रहे। संवाद