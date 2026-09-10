जींद: सीए और ईटीओ समेत एक अन्य तीन लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

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एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने टैक्स चोरी के नोटिस के बाद मामला निपटाने के नाम पर पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) अजय शर्मा और एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर (ईटीओ) दिवेश साहू समेत एक अन्य व्यक्ति को तीन लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।