जींद: सीए और ईटीओ समेत एक अन्य तीन लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Published by: मयूर शर्मा Updated Thu, 10 Sep 2026 04:56 PM IST
सार
सीए अजय शर्मा और ईटीओ दिवेश साहू ने पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी, एसीबी ने तीन लाख रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा है।
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विस्तार
एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने टैक्स चोरी के नोटिस के बाद मामला निपटाने के नाम पर पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) अजय शर्मा और एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर (ईटीओ) दिवेश साहू समेत एक अन्य व्यक्ति को तीन लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।
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