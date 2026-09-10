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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   CA, ETO, and another person arrested in Jind while accepting a bribe of ₹3 lakh.

जींद: सीए और ईटीओ समेत एक अन्य तीन लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

Thu, 10 Sep 2026 04:56 PM IST
मयूर शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Published by: मयूर शर्मा Updated Thu, 10 Sep 2026 04:56 PM IST
सार

सीए अजय शर्मा और ईटीओ दिवेश साहू ने पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी, एसीबी ने तीन लाख रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा है।

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CA, ETO, and another person arrested in Jind while accepting a bribe of ₹3 lakh.
जींद ब्रेकिंग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने टैक्स चोरी के नोटिस के बाद मामला निपटाने के नाम पर पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) अजय शर्मा और एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर (ईटीओ) दिवेश साहू समेत एक अन्य व्यक्ति को तीन लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।
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