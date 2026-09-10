Jind News: प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के नाम पर 5.10 लाख की धोखाधड़ी

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श्याम नगर निवासी जगदीश ने एफआईआर में बताया कि वह चिनाई का काम करता है। उन्होंने 12 अप्रैल 2021 को श्याम नगर कॉलोनी में 116 वर्ग गज का एक प्लॉट जसवीर मदान से 4.40 लाख रुपये में खरीदा था। प्लॉट की पूरी रकम अदा कर दी गई थी और इसके लिए फुल पेमेंट एग्रीमेंट भी किया गया था। आरोप है कि प्लॉट का सौदा करते समय जसवीर ने उसे बताया था कि उसने प्लॉट की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली है और वह बिना किसी चिंता के प्लॉट खरीद सकता है।साथ ही प्लॉट की उसके नाम रजिस्ट्री करवाने की जिम्मेदारी भी ली थी। रजिस्ट्री के खर्च के नाम पर उससे 70 हजार रुपये नकद भी लिए गए, लेकिन प्लॉट की रजिस्ट्री उसके नाम नहीं करवाई गई। वह कई बार आरोपी के घर जाकर रजिस्ट्री करवाने की मांग कर चुका है, लेकिन हर बार उसे आश्वासन दिया जाता रहा। आरोप है कि अब आरोपी रजिस्ट्री करवाने से साफ इनकार कर रहा है और दोबारा प्लॉट की बात करने पर जान से मारने की धमकी देता है। जांच अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में आरोपी को नामजद कर उसके खिलाफ धोखाधड़ी करने और धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।