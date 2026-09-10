Jind News: 26 किलो दूध देकर सतीश की भैंस ने बनाया रिकॉर्ड

विज्ञापन

प्रतियोगिता के लिए गठित कमेटी में पशुपालन विभाग के एसडीओ, दो वीएस और एक वीएलडीए को शामिल किया जाता है। अधिक दूध देने वाले पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग की ओर से प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। 18 से 22 किलोग्राम दूध देने वाली भैंस के पशुपालक को 15 हजार रुपये, 22 से 25 किलोग्राम दूध उत्पादन पर 20 हजार रुपये तथा 25 किलोग्राम से अधिक दूध देने वाली भैंस के पशुपालक को 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।विभाग के अनुसार जिस पशुपालक की भैंस 18 किलोग्राम से अधिक दूध देती है, वह ऑनलाइन आवेदन कर प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है। इसके लिए पशुपालक कभी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इस अवसर पर वीएस दिनेश गर्ग, वीएस नवीन कुमार, वीएलडीए संदीप अहलावत और जसबीर नैन मौजूद रहे।